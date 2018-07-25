Reuters: умер бывший гендиректор FIAT-Chrysler Серджо Маркионне

ТАСС , 25 июля. Бывший генеральный директор итало-американского автомобильного концерна FIAT-Chrysler Серджо Маркионне скончался в больнице в швейцарском Цюрихе в возрасте 66 лет. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на председателя правления FIAT-Chrysler Джона Элкана.

"К сожалению, произошло то, чего мы опасались, — сказал Элкан. — Маркионне, человек и друг, ушел из жизни". В минувшую субботу стало известно, что состояние здоровья Серджо Маркионне резко ухудшилось в результате осложнений после операции на плече, которая была проведена ему в конце июля.