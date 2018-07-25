Глава Ferrari вышел на пенсию и умер

Бывший глава Fiat Chrysler Automobiles (владеет, в частности, брендами Ferrari , Jeep и Alfa Romeo) Серджио Маркьонне умер в цюрихской больнице от остановки сердца, сообщает BBC News . Смерть наступила всего через пять дней после ухода с поста гендиректора по состоянию здоровья.

Маркьонне поступил в больницу в конце июня. Ему предстояло перенести несложную операцию на плече, но во время нее он впал в кому. Позднее врачи обнаружили у 66-летнего итальянца опухоль в легком. Коллеги говорят, что вероятной причиной заболевания стало пристрастие к курению.

21 июля Маркьонне покинул пост гендиректора концерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA), которым руководил с 2004 года. Тогда компания называлась просто Fiat. В 2009 году она выкупила пакет акций обанкротившегося американского производителя Chrysler, а в 2014-м получила полный контроль над ним. Также в состав холдинга входят бренды Ferrari, Jeep и Alfa Romeo.

За время правления Маркьонне значительно улучшил финансовое положение компании, выведя ее из убыточности. Ее капитализация выросла в десять раз. Гендиректор реструктурировал бизнес Fiat, в частности выделил в отдельную компанию Ferrari (принадлежавшую Fiat с 1980-х годов) и вывел ее на биржу.