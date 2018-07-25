Дрон Gladius Advanced Pro позволит исследовать подводный мир в безопасности

Кто-то увлекается фридайвингом, иным важнее собственные безопасность и комфорт — на наших глазах зарождается новое направление развлечений, подводная съемка при помощи дронов. Вместо того, чтобы погружаться в пугающие глубины лично, человек-оператор запускает туда подводный дрон Gladius Advanced Pro с камерой и системой подсветки на борту. Это не требует специальной подготовки, максимальная глубина погружения достигает 100 м, а длительность съемки ограничена лишь уровнем заряда батарей. Комплект Gladius Advanced Pro состоит из самого дрона весом 5 кг и катушки кабеля управления. Надеяться на радиосигнал под водой бессмысленно, поэтому и управление, и страховка машины требуют наличие троса. Но поддержка Wi-Fi и Bluetooth здесь тоже есть, для подключения док-станции, она же пульт управления, к пользовательскому планшету или смартфону. Крепим кабель к дрону, проверяем герметичность стыков, бросаем в воду — поплыли!

Опыт управления летающими дронами будет лишь помехой, Gladius движется подобно подводной лодке, меняя положение рулей, курс и тангаж, ускоряя или замедляя вращение винтов. Зависнуть в воде и подкорректировать свое положение, удерживаться на месте против течения, сохранять ориентацию камеры на объекте съемке — все эти маневры придется выполнять вручную.

Лучшей средой для съемки будет, конечно, прозрачная тихая вода. Здесь камера с поддержкой 4K и лампой на 2400 люменов проявят себя в полной красе. Приготовьтесь к легкому разочарованию, встроенная память на 64 Гб заполняется быстро, а вот передача файлов на планшет или в Интернет тянется долго. Самое время подзарядить батареи, которые при экономном ходе под водой и выключенном свете дают лишь около 4 часов работы. Цена дрона составляет $2199, однако в модельном ряду есть версии и подешевле.