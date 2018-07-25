«Ситуация сложная, но под контролем»: вакцинация от узелкового дерматита будет в 12 районах Зауралья

Россельхознадзоре подвели итоги работы за полгода и назвали самые частые нарушения правил на сельхозпредприятиях

В Целинном района Зауралья установлены эпизодические очаги, неблагополучные и угрожаемые зоны распространения заболевания крупного рогатого скота «узелковый дерматит». На выезде из района дежурят полицейские вместе с сотрудниками Россельхознадзора, чтобы заражённый скот не могли вывезти в другой район.

Сейчас идёт 100% вакцинация животных в Целинном районе, где в частных хозяйствах и зарегистрирован очаг заражения, с сегодняшнего дня вакцины будут ставить животным в 12 районах области, в том числе и в Кургане . На меры против заразного заболевания потратят около 3 миллионов рублей из резервного фонда области.

Андрей Лушников. — Ситуация сложная, но под контролем. С сегодняшнего дня вакцинировать будут крупный рогатый скот во всей области. Думаем, что меры не дадут распространиться заболеванию, — ответил на вопрос корреспондента управления Россельхознадзора по Курганской области

Сегодня в ведомстве на публичном обсуждении подвели итоги ветеринарного надзора за полгода работы. Анализ показывает, что на самые частые нарушения требований, которые выявляют сотрудники Россельхознадзора на зауральских предприятиях: нет ограждений ферм и дезинфекционных барьеров на въезде, биологические отходы не утилизируют должным образом, а закапывают в землю или вывозят на свалки.

Специалисты напоминают, что соблюдать требования законодательства необходимо для безопасности как животных, так и потребителей. Забор можно делать из любых материалов — главное, чтобы внутрь не смогли проникнуть посторонние или дикие животные. А дезинфекционный барьер должен исключать проезд грязного транспорта. Что касается биологических отходов, их нужно отправлять на утильзавод.