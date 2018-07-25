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Центр социальной защиты имени Глинки известен всем столичным бомжам
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Центр социальной защиты имени Глинки известен всем столичным бомжам 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Такой центр, существующий за бюджетный счет, есть только в Москве. Любой бомж или просто страдалец может получить здесь помощь, еду и место для жизни. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как живется выброшенным на обочину жизни людям в Центре социальной адаптации имени Елизаветы Глинки в Люблине.
Уже на подходе к Центру им. Глинки (Доктора Лизы, — Прим. «ВМ») встречаешь узнаваемые типажи страдальцев: помятые пожилые люди обоих полов, с клетчатыми сумками или на инвалидных колясках. Они медленно идут «домой» — в Государственное казенное учреждение города Москвы «Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий имени Е. П. Глинки» (ГКУ ЦСА). За год в центре обслуживают порядка 1300 человек.
Здесь же, на верхнем этаже одного из корпусов — дежурная смена «социального патруля». Экран во всю стену показывает в реальном времени, где находятся два десятка машин службы. Они обычно курсируют по местам и маршрутам, где собираются бомжи. А зимой эти машины работают как пункты обогрева.
— Признаюсь, желающих вернуться к нормальной жизни здесь мало, — с грустью говорит Фесенко. — Люди здесь — тунеядцы. А сотрудников очень часто воспринимают как прислугу.
В Москве у ГКУ ЦСА есть еще пять отделений, где принимают обездоленных и помогают им.
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