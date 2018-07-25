Reuters: ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Торонто

Инцидент произошел в Торонто поздно вечером в воскресенье на одной из улиц в районе Гриктаун, где находится много кафе и ресторанов. Мужчина открыл стрельбу из пистолета по людям в одном из заведений, а затем вступил в перестрелку с полицейскими и был убит. В результате действий стрелка погибли два человека — 10-летняя девочка и 18-летняя девушка. Еще 13 человек были ранены.

Полиция заявила, что не исключает и версию теракта. Семья 29-летнего Фейсала Хуссейна, который устроил в воскресенье стрельбу в Торонто, утверждает, что он страдал психическими расстройствами.