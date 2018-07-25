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МАК начал расследование крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе
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МАК начал расследование крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: Москва24
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование происшествия с легкомоторным самолетом в Серпуховском районе Подмосковья, случившегося 24 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.
«24 июля 2018 г. в районе аэродрома Дракино Серпуховского района Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолетом «Зет-326» RA-2801G, принадлежащим ОО «Федерация самолетного спорта Тульской области» (Тула). По имеющейся информации, находившиеся на борту два члена экипажа погибли, воздушное судно получило значительные повреждения. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что самолет осуществлял учебно-тренировочный полет.
Ранее в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) сообщили, что ведомство организовало проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области.
В пресс-службе регионального управления МЧС Агентству «Москва» сообщили, что на аэродроме Дракино в Серпуховском районе упал легкомоторный самолет. В свою очередь Следственный комитет начал проверку после гибели двух человек.
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