МАК начал расследование крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование происшествия с легкомоторным самолетом в Серпуховском районе Подмосковья , случившегося 24 июля 2018 г. Об этом сообщили в пресс-службе МАК.

«24 июля 2018 г. в районе аэродрома Дракино Серпуховского района Московской области произошло авиационное происшествие с ЕЭВС самолетом «Зет-326» RA-2801G, принадлежащим ОО «Федерация самолетного спорта Тульской области» (Тула). По имеющейся информации, находившиеся на борту два члена экипажа погибли, воздушное судно получило значительные повреждения. В соответствии с российским воздушным законодательством Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе», — говорится в сообщении.

Уточняется, что самолет осуществлял учебно-тренировочный полет.

Ранее в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) сообщили, что ведомство организовало проверку в связи с крушением легкомоторного самолета в Московской области.