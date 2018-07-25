Омичей просят решить судьбу трёх деревьев

Три дерева, которые имеют название лох узколистный (лат. Elaeágnus angustifólia), на бульваре Победы попали в зону сноса.

Как сообщают корреспонденты портала Om1, мэр города Оксана Фадина проинспектировала объект благоустройства и обратила внимание на три дерева, вокруг которых назревает конфликт.

Как оказалось, лохи узколистные попадают под снос — по проекту будет расширена дорога и сделана парковка. Местные жители недовольны тем, что деревья, которые, по их мнению, находятся в хорошем состоянии, будут вырублены.

Директор компании-подрядчика « СФ Континент» Анна Андреева и директор ООО «Зеленстрой» Роза Рукавицына придерживаются другой точки зрения. По их мнению, деревья старые, кора на стволах в трещинах, некоторые ветки обломаны.

Оксана Фадина осталась неудовлетворённой состоянием этих деревьев, да и проект уже утверждён.

Но мэр не стала решать их судьбу в одиночку и предложила устроить опрос в соцсетях. По результатам такого «референдума» будет принято решение.