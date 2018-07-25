«Домодедово» шантажируют: в обмен на безопасность неизвестные требуют от аэропорта сотни биткоинов

На почту столичного аэропорта «Домодедово» поступило анонимное сообщение с требованием предоставить несколько сотен биткоинов в обмен на безопасность. В противном случае неизвестные угрожают вмешаться в работу навигационных систем. Об этом сообщает ИА Regnum со ссылкой на источник в воздушной гавани.

Пресс-секретарь «Домодедово» Александр Власов отказался раскрывать детали. Он особо отметил, что фактической угрозы работе аэропорта нет:

— При поступлении анонимных угроз в адрес аэропорта предусмотрены стандартные процедуры по обеспечению безопасности. Тот случай, о котором вы говорите, не исключение, хотя фактической угрозы работе аэропорта нет.

— Подобные угрозы бывали ранее?

— Учитывая то, что речь идет о безопасности аэропорта, мы здесь в детали не можем вдаваться, но бывают анонимные звонки, письма с угрозами. На этот случай вне зависимости от того, кажется эта угроза реальной или нет, в обязательном порядке всегда проводятся превентивные меры по обеспечению безопасности для гарантии отсутствия угрозы.

Генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» Роман Ромачев считает, что «Домодедово» достаточно защищен он подобного рода атак:

Роман Ромачев генеральный директор агентства разведывательных технологий «Р-Техно» «Домодедово» и другие аэропорты безопасны. В этой новости я вижу вызовы государству для проверки. Если сейчас преступник не будет найден, то впредь подобные заявления будут поступать все чаще и чаще, не исключаю, что может доходить до реальных кибератак. Требования и вымогательства биткоинов сейчас достаточно популярны. Мне известны несколько случаев в бизнесе, когда определенные люди, получившие доступ к конфиденциальной информации, вымогали биткоины с владельцев. Соответственно, наши правоохранительные органы фактически ничего не могли сделать. Вычислить реального владельца биткоина часто достаточно проблематично».

За первое полугодие аэропорт обслужил 13,7 миллиона человек, в июле же более 3 миллионов пассажиров.