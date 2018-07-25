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Молодой учительнице грозит 25 лет тюрьмы за порно с учеником
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Молодой учительнице грозит 25 лет тюрьмы за порно с учеником 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Школьная учительница в США может быть приговорена к 25-летнему тюремному заключению. Ее обвиняют в сексуальной связи с несовершеннолетним школьником.
22-летняя жительница США в течение нескольких месяцев занималась сексом со своим 17-летним подростком. Более того, все это время юноша жил у своего педагога — они практически сожительствовали.
Местные правоохранители узнали о произошедшем лишь после того, как в их распоряжении оказалось весомое доказательство преступления. Дело в том, что учительница сама записывала на видео половой акт с учеником, передает Daily Star.
Провокационный ролик датируется мартом 2018 года. Каким образом данный материал попал в руки полицейских, не уточняется.
Известно, что педагога Аманду Экблад обвиняют в совращении несовершеннолетнего. Более того, ей вменяют покупку огнестрельного оружия для подростка. В совокупности женщине грозит лишение свободы на срок до 25 лет.
Ранее стало известно о том, что американскую преподавательницу Мадалин Маркс обвинили в совращении двух учеников и злоупотреблении полномочиями. 23-летняя учительница проработала в школе всего два года.
Выяснилось, что она завела романы сразу с двумя школьниками 17 и 16 лет, а затем совратила их. Полицейские заподозрили Маркс в сексуальной связи с несовершеннолетними и запретили ей видеться с ребятами. Вскоре у одного из школьников в телефоне были найдены ее интимные фото.
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