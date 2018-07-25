Юлия Савичева скорбит о любимой бабушке

Певица Юлия Савичева не так часто пускает поклонников в свою личную жизнь и редко выкладывает в микроблог семейные снимки. Сегодня Юлия решила сделать исключение и выложила в Сеть архивные снимок, на котором позирует совсем ребенком рядом со своей любимой бабушкой. Родственницы Савичевой не стало 15 лет назад.

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Юлия Савичева попросила у мамы прощения в день ее рожденияСегодня в семье певицы Юлии Савичевой праздник — ее мама отмечает день рождения. Артистка выложила в Сеть архивный снимок. Юлия посвятила бабушке проникновенный пост и призналась, что очень скучает по ней, а боль утраты не утихает даже спустя столько лет.

«Сегодня 15 лет, как нет моей бабушки Жени. Каждое лето, в мои школьные времена, мы с мамой на поезде приезжали в Курган . Баба всегда встречала нас на перроне и плакала. Мы обнимались и плакали вместе, потом шли домой, громко смеялись и рассказывали все новости. Я очень ее любила. Каждый приезд для меня был праздником. Уезжая, целый год я ждала встречи. Мне очень ее не хватает», — поделилась своими чувствами Савичева.

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