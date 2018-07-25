В СФ рассчитывают на принятие в осеннюю сессию закона о маркировке стеклотары для крепкого алкоголя

Об этом сообщил председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин в ходе итоговой пресс-конференции.

«Мы сейчас внесли законопроект в Госдуму , где мы предусматриваем ответственность и процедуры регламентации стеклопроизводителей. Мы предлагаем маркировку стеклянной продукции, то есть каждый завод должен свой брендовый знак поставить и идентифицирующее клеймо. Если такого не происходит, то продукция считается незаконной. Также завод не имеет права пускать тару производителю крепкого алкоголя, если этот производитель не имеет лицензии.

Надеемся, что в осеннюю сессию нас коллеги из Госдумы поддержат, и это будет очередное звено в пакете мер по наведению порядка», — сказал С. Рябухин.