Администрация Городецкого района отказала в проведении гей-парада 

Городецкий районный суд Нижегородской области рассматривает иск нижегородцев к районной администрации о признании незаконным отказа в проведении гей-парада. Об этом сообщается на сайте суда.
По мнению истцов, глава администрации нарушил порядок согласования публичных мероприятий, поскольку не предложил организаторам альтернативных мест проведения мероприятия. Также они полагают, что причиной отказа стало неприятие главой администрации целей мероприятия, связанных с выступлением в поддержку представителей сообщества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России, и считают это дискриминацией по признаку сексуальной ориентации.