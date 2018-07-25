Ещё
Администрация Городецкого района отказала в проведении гей-парада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Администрация Городецкого района отказала в проведении гей-парада 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Городецкий районный суд Нижегородской области рассматривает иск нижегородцев к районной администрации о признании незаконным отказа в проведении гей-парада. Об этом сообщается на сайте суда.
По мнению истцов, глава администрации нарушил порядок согласования публичных мероприятий, поскольку не предложил организаторам альтернативных мест проведения мероприятия. Также они полагают, что причиной отказа стало неприятие главой администрации целей мероприятия, связанных с выступлением в поддержку представителей сообщества геев, лесбиянок, бисексуалов и трансгендеров в России, и считают это дискриминацией по признаку сексуальной ориентации.
Newsroom24: последние новости
Документы о проведении референдума по пенсионной реформе поступили в ЦИК Варианты подведения инженерных коммуникаций в «Новинки Smart City» обсудили в Нижнем Антон Аверин проведет личный прием граждан 14 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Крымский мост начал отделяться от Крыма342
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку259
Заявление Лолиты грозит международным скандалом250
Жена Кузьмина заявила о сделке Пугачевой с дьяволом16
Трамп наплевал на спасительное предложение Путина228
Видео
02:17
Таджикистан направил ноту России
В мире Политика
05:24
Раскрыты новые детали разговора Путина и Трампа
Политика
00:37
Собянин оценил доходы Москвы от ЧМ-2018
Новости Москвы
00:10
Британский гвардеец грубо обошелся с туристкой
Происшествия
03:57
В платежках ЖКХ хотят добавить новую строку
Личный счет
01:43
Увлекшуюся критикой Трампа гостью вывели из эфира
В мире
30:01
Альтернатива G7: что произойдет на саммите БРИКС
В мире Политика
00:59
«Вестники смерти» дурят россиян
Общество Криминал
03:05
Монеточка отказалась выступать на «Нашествии»
Шоу-бизнес
01:03
Крымский мост начал отделяться от Крыма
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение