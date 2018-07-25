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ГЖИ подвергла штрафу Дербентское МУП из-за проблем с водоснабжением
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ГЖИ подвергла штрафу Дербентское МУП из-за проблем с водоснабжением 

Mirmol.ru 2 часа назад
Фото: Mirmol.ru
ГЖИ подвергла штрафу Дербентское МУП из-за проблем с водоснабжениемГосжилинспекция Дагестана оштрафовала МУП «ВодопГЖИ подвергла штрафу Дербентское МУП из-за проблем с водоснабжениемроводно-канализационное хозяйство» города Дербента за отключение холодного водоснабжения в жилых домах в летний период.
25 июня в Госжилинспекцию с жалобами на неполадки в подаче воды, обратились жители Дербента, проживающие по адресу ул. 1 Магал, дом 13, № 16 по улице М. Далгата.
После ряда инспекционных проверок по названным адресам обнаружились нарушения в виде предоставления коммунальных услуг, а именно: давление воды на вводе в дома не отвечало нормативным уровням.
МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» г. Дербент, не исполняло в должной мере свои обязанности, имелись перебои в поставке холодной воды в жилые дома.
ГЖИ Дагестана признала МУП виновным в совершении правонарушения по ст. 7.23 КоАП РФ («Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами») и назначила наказание в виде двух штрафов по 10 тысяч рублей.
Амина Магомаева
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