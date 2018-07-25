Книга «странного американца» стала самым продаваемым произведением костромских авторов

Сеть книжных магазинов «Леонардо» опубликовала ТОП-10 самых продаваемых художественных книг местных авторов. О том, какие произведения вошли в десятку, на своей странице на Facebook рассказал владелец сети Дмитрий Аббакумов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.

В ТОП-10 вошли книги костромских авторов, ставшие лидерами продаж за последние 3 года. Рейтинг выглядит следующим образом:

1. Рикер «Строма»

2. Потехин «Забытые стихи»

3. Степаненко «Похвальное слово Костроме-матушке»

4. Виноградова «Костромушка — лада моя»

5. Печенев «Птицы нашего города. Весна — лето»

6. Фадин «Исторические хроники 2»

7. Малая «Из века в век…»

8. Марцев «Неудачи на „Золотом кольце“

9. Фадин „Мы не рабы, мы — солдаты“

10. Печенев „Птицы нашего города. Зима“

Несмотря на то, что Рикер родом не из Костромы , он по праву заслужил свое место в ТОПе. Его книга „Строма“ посвящена нашему городу, он искренне любил его, как и всю Россию . Напомним, Крэйг Рикер регулярно приезжал в Россию, начиная с 1992 года, чтобы писать книгу, а в Костроме стал в каком-то смысле местной достопримечательностью, многие в хорошем смысле считали его странным. Уроженец Калифорнии сначала жил в избе без удобств под Костромой и учился русскому языку у селян. Местная реальность вдохновила американца на создание книги „Строма“. В основе сюжета — криминальная афера, почти гоголевская история ревизора.

В 2015 году его выслали в Америку, потому что Крейг забыл продлить визу. К сожалению, на родине он скоропостижно скончался. Его книга „Строма“ вышла весной 2015 года.

Крейг Рикер был у нас знаменитостью, а когда он умер, у людей это вызвало повышенный интерес к его книге, — объяснил популярность „Стромы“ Дмитрий Аббакумов.