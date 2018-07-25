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Книга «странного американца» стала самым продаваемым произведением костромских авторов
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Книга «странного американца» стала самым продаваемым произведением костромских авторов 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
Сеть книжных магазинов «Леонардо» опубликовала ТОП-10 самых продаваемых художественных книг местных авторов. О том, какие произведения вошли в десятку, на своей странице на Facebook рассказал владелец сети Дмитрий Аббакумов, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
В ТОП-10 вошли книги костромских авторов, ставшие лидерами продаж за последние 3 года. Рейтинг выглядит следующим образом:
1. Рикер «Строма»
2. Потехин «Забытые стихи»
3. Степаненко «Похвальное слово Костроме-матушке»
4. Виноградова «Костромушка — лада моя»
5. Печенев «Птицы нашего города. Весна — лето»
6. Фадин «Исторические хроники 2»
7. Малая «Из века в век…»
8. Марцев «Неудачи на „Золотом кольце“
9. Фадин „Мы не рабы, мы — солдаты“
10. Печенев „Птицы нашего города. Зима“
Несмотря на то, что Рикер родом не из Костромы, он по праву заслужил свое место в ТОПе. Его книга „Строма“ посвящена нашему городу, он искренне любил его, как и всю Россию. Напомним, Крэйг Рикер регулярно приезжал в Россию, начиная с 1992 года, чтобы писать книгу, а в Костроме стал в каком-то смысле местной достопримечательностью, многие в хорошем смысле считали его странным. Уроженец Калифорнии сначала жил в избе без удобств под Костромой и учился русскому языку у селян. Местная реальность вдохновила американца на создание книги „Строма“. В основе сюжета — криминальная афера, почти гоголевская история ревизора.
В 2015 году его выслали в Америку, потому что Крейг забыл продлить визу. К сожалению, на родине он скоропостижно скончался. Его книга „Строма“ вышла весной 2015 года.
Крейг Рикер был у нас знаменитостью, а когда он умер, у людей это вызвало повышенный интерес к его книге, — объяснил популярность „Стромы“ Дмитрий Аббакумов.
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