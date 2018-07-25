В Петербурге появится мемориальная доска Владимиру Высоцкому

Санкт-Петербурге появится памятная доска Владимиру Высоцкому, сообщает «Петербургский дневник».

Мемориальную доску установят в здании Невского колледжа на 2-м Муринском проспекте. Именно здесь 12 сентября 1966 года он впервые выступал с публичным концертом. Тогда на месте колледжа располагалась школа №121.

Памятная табличка появилась в 2008 году, благодаря инициативе нескольких учеников 10-го класса, которые застали выступление Высоцкого. Одна ее так и не поместили на здание.

Со временем школа изменилась, пережила реконструкцию и превратилась в колледж. А табличка барду и актеру почти 10 лет пролежала в одном из кабинетов. В скором времени она, наконец-то, будет установлена на одной из стен здания.

«В ближайшее время мы планируем оформить небольшой музей в одном из помещений колледжа — с фотографиями, музыкальными альбомами, книгами, ярким фоном», рассказал директор колледжа Владимир Палагин.