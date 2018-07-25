Битва умных розеток в России. Koogeek против Xiaomi

Koogeek против XiaomiБез умных гаджетов уже сложно представить наш современный быт. Компанию смартфонам, планшетам и компьютерам начали составлять умные выключатели, лампочки и светильники.

Достать подобную штуку уже не проблема, а вот получится ли ей пользоваться на постоянной основе — большой вопрос. То, что идеально выглядит на картинке и в рекламных роликах, на практике может оказаться бесполезной или сложной в управлении штукой.

Одним из самых простых способов начать автоматизацию своего дома являются умные розетки. Именно с помощью таких гаджетов можно удаленно управлять практически любым электроприбором в доме.

Мы решили сравнить самую доступную умную розетку от Xiaomi и аналогичный гаджет от Koogeek.

Упаковка и комплектация

Xiaomi традиционно использует минималичтичную упаковку, размер которой слегка превышает габариты гаджета внутри. С одной стороны так коробка будет занимать меньше места при пересылке, её можно будет без проблем сохранить дома, да и защитники природы останутся довольны.

Гаджет Koogeek сам побольше, а упаковка и вовсе по объему превышает коробку от Xiaomi почти в 8 раз. Упаковка выполнена из более плотного картона, на ней кроме названия компании есть фото гаджета, основные фишки устройства и другая полезная информация.

Открывается коробка Koogeek в стиле упаковок Apple , ощущается, что купил качественное устройство. Внутри есть специальный смягчающий поролоновый слой, который способен защитить содержимое при падении или неаккуратном обращении на почте.

О комплектации сказать особо нечего, кроме розетки и инструкции в обоих случаях ничего нет. У Koogeek инструкция мультиязычная, русского, к сожалению, нет, но есть английский. Xiaomi традиционно снабжает гаджет лишь набором иероглифов.

Итог: явная победа за Koogeek. Упаковка надежная и красивая, от распаковки лишь приятные впечатления, плюс инструкция на английском имеется.

Технические параметры

Большинство подобных гаджетов имеют сходную начинку и плюс-минус одинаковые характеристики.

Из действительно важных моментов следует отметить, что розетка Koogeek выдержит максимальную нагрузку: 2500 Вт, 10 A, а розетка Xiaomi — 2200 Вт, 10 A.

Гаджет Koogeek рассчитан на номинальное напряжение: 110-250 В, а Xiaomi на 180–250 В.

Оба устройства рассчитаны лишь на работу в сети Wi-Fi на частоте 2.4 Ггц.

При этом не забывайте, что для Xiaomi потребуется переходник (тот, что на AliExpress кладут в коробку, не подходит для большинства глубоких розеток), а розетка Koogeek сразу рассчитана европейский стандарт подключения.

Размер розетки Xiaomi: 1,7 см x 4 см x 2,1 см, вес изделия — 160 г.

Размер розетки Koogeek: 6,5 см x 6,5 см x 9 см при весе 139 г.

Итог: розетка Xiaomi рассчитана на меньшую мощность подключаемого устройства и нуждается в переходнике, при этом разница в размерах не особо критична, ведь подключить рядом с розеткой Xiaomi все равно ничего не получится, слишком уж широкий гаджет.

Подключение

Для подключения розетки Xiaomi потребуется фирменное приложение Mi Home. Устройство работает без центральных хабов и подключается за пару минут.

Новым пользователям потребуется создать аккаунт для использования с большинством гаджетов Xiaomi, сменить место расположения на Материковый Китай в параметрах программы и надеяться, что сервера в стране восходящего солнца будут работать исправно.

При первом подключении произойдет загрузка плагина в Mi Home, а прошивка гаджета обновится.

С Koogeek дела обстоят немного иначе. Девайс на 100% совместим с HomeKit. Подключение происходит максимально просто и быстро: запускаем приложение Дом, добавляем гаджет через сканирование кода (он есть на самой розетке, в инструкции и внутри коробки) и им сразу же можно пользоваться.

Никаких учеток, смены регионов, обновления прошивок и загрузки плагинов делать не нужно. Процедура подключения не займет и пары минут.

В дальнейшем можно установить официальные приложение Koogeek Home из App Store. Оно потребуется для более тонкой настройки устройства, но вовсе не обязательно для большинства задач.

Радует и то, что в приложении Koogeek не обязательно иметь учетную запись. Можно работать с гаджетами при помощи анонимного локального аккаунта на отдельно взятом iPhone или iPad.

Итог: однозначная победа Koogeek. Подключать гаджет и работать с ним легче, нет привязки к одному приложению и китайским серверам.

Программное обеспечение

Оба официальных приложения для розеток не особо жалуют в App Store. В комментариях описывают множество глюков и проблем, которые не исправляются месяцами.

По себе знаю, что программная часть — слабое место Xiaomi. Разработчики банально не могут заставить хорошее железо работать без глюков и сбоев. Каждый апдейт исправляет одну проблему, но приносит пару новых.

В тему: Как Xiaomi чуть не сломала мой дом Приложение Mi Home кажется слишком «тяжелым». Даже на топовых гаджетах часто задумывается и тормозит. Думаю, что это связано с постоянной передачей данных в Китай.

Если пользоваться исключительно розеткой и не обращать внимание на другие гаджеты Xiaomi, ситуация терпимая. Можно и вовсе вывести виджет для быстрого включения и отключения розетки. К сожалению, даже он иногда сбоит.

Программное обеспечение Koogeek тоже не отличается образцовой стабильностью, но работает быстрее и реже вылетает. Приятным бонусом будет отображение потребленной электроэнергии через розетку.

Как я уже говорил, пользоваться приложением не обязательно, можно вовсе обойтись стандартной программой Дом в iOS.

Koogeek Home пригодится для настройки таймера включения/отключения и создания сложных триггеров. Приятнее всего, что все добавленные в приложении гаджеты и сценарии автоматизации мигрируют в приложение Дом и наоборот.

В Koogeek Home можно управлять всеми подключенными к HomeKit гаджетами, а настроенный в приложении сценарий отобразится в приложении Apple.

При этом Mi Home живет своей жизнью, без привязки к HomeKit. Даже, если связать китайские гаджеты с iPhone через HomeBridge, устройства и сценарии живут своей жизнью. Иногда это приводит к зависанию девайсов, если они получат разные команды от каждой из программ.

Итог: реализация программной части Koogeek хоть и далека от идеала, но интеграция с HomeKit спасает. Китайским ПО можно вовсе не пользоваться, чего не скажешь про розетку Xiaomi.

Эксплуатация

Гаджет Xiaomi у меня почти два года. Пара таких розеток, в зависимости от сезона, делала умными кондиционеры или обогреватели, позволяя управлять ими удаленно.

В большинстве случаев все работает без проблем, но раз в несколько месяцев случаются неприятности с недоступностью серверов, багами после обновления ПО или всплывают очередные косяки китайцев.

Один раз мне даже не удалось удаленно включить розетку после апдейта Mi Home.

Розетки Koogeek заменили устройства Xiaomi и пару месяцев трудятся без нареканий. Управлять ими можно при помощи Siri или через виджет в панели управления iOS. О приложении Koogeek Home давно забыл.

В тему: Управляю кондиционером с помощью Siri. Вы тоже можете

Главным недостатком девайса Koogeek является ограничение системы HomeKit. Для удаленного управления гаджетом дома нужно иметь iPad, Appe TV или HomePod. Без этих устройств управлять розеткой можно лишь внутри одной Wi-Fi сети.

Итог: на стороне Xiaomi лишь возможность управлять розеткой удаленно без iPad/Apple TV/HomePod, а вот у Koogeek есть поддержка Siri и более стабильная работа.

Что же выбрать

Цены на девайсы ощутимо отличаются:

Купить розетку Xiaomi — от 753 руб.

Купить розетку Koogeek — 1 940 руб.

Розетка Xiaomi почти в три раза дешевле, но при этом она проигрывает по многим показателям. Приложение неудобное, требуется переходник, с Siri не работает, подключение сложнее. Розетка Koogeek просто отлично работает из коробки.

Если вам нужно две-три розетки на квартиру для управления несколькими гаджетами — проще переплатить, но взять беспроблемный дквайс Koogeek. Если же намечается более глобальная автоматизация — присмотритесь к гаджетам Xiaomi.

Большинство недостатков можно устранить при помощи так называемой «прослойки» в виде HomeBridge, о которой мы можем рассказать подробнее. Специальный сервис, работающий на компьютере, ноутбуке или, например, установленной под него Raspberry Pi, свяжет устройства с HomeKit и сделает управление гаджетами простым и удобным.

Обзавестись подобным аппаратом можно за 3-5 тыс. руб, после чего существенно экономить на умной электронике, а это уже выгодно при наличии более пяти умных гаджетов в квартире.