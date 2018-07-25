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Прошла очередная встреча «Клуба общения молодых инвалидов»
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Прошла очередная встреча «Клуба общения молодых инвалидов» 

Официальный сайт управы района Богородское 2 часа назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
В среду, 18 июля, в отделении социальной реабилитации инвалидов филиала «Богородское» Территориального центра социального обслуживания «Сокольники» прошла встреча «Клуба общения молодых инвалидов».
Участники клуба собрались, по традиции, на интересный разговор. Встреча на этот раз была посвящена столетию расстрела Царской семьи. Во время мероприятия участники посмотрели документальный фильма «Николай Второй — Последний на престоле», обсудили исторические предпосылки и последствия тех событий, расширили свой кругозор деталями царского прошлого нашей страны, вдохновенно подискутировали на увлекательную тему царской России и ее первых лиц.
За чашечкой ароматного чая и в дружеской атмосфере богородчане не заметили как пролетело время. Но и следующая встреча уже не за горами. Заседание «Клуба общения молодых инвалидов» в отделении филиала «Богородское» запланировано на 15 августа.
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