Новому полпреду УрФО Цуканову подобрали помощника — кто он такой

Александр Владимирович Воробьев родился 30 апреля 1980 года в городе Гусев Калининградской области . Там же, кстати, учился, а после был мэром Цуканов. В 1999 году Воробьев окончил в Гусеве сельскохозяйственный техникум по специальности «правоведение», а в 2004 году — Московский психолого-социальный институт по специальности «юриспруденция». В 2009 году в рамках подготовки кадрового резерва Калининградской области проходил обучение в Северо-Западной академии государственной службы. С 2000 по 2005 год был ведущим специалистом управления федеральной регистрационной службы по Калининградской области. С 2005 по 2008 год занимал должность начальника правового управления администрации Гусевского городского округа. С 2008 по 2010 год был гендиректором «Агентства по развитию территорий» — предприятия, реализующего проект «Технополис Гусев», и одновременно частнопрактикующим юристом. В 2017 году Александр Воробьев работал федеральным инспектором по республике Карелия . Новый помощник полпреда УрФО является действующим государственным советником 3 класса.

Отметим, до этого пост помощника полпреда занимал Андрей Березовский. Однако, по распоряжению руководителя администрации президента, он был отстранен от должности в связи с переходом на новое место работы.