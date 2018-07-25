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Новому полпреду УрФО Цуканову подобрали помощника — кто он такой
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Новому полпреду УрФО Цуканову подобрали помощника — кто он такой 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Новому полпреду УрФО Николаю Цуканову подобрали помощника. Теперь им станет Александр Воробьев. Соответствующее распоряжение подписал руководитель администрации президента Антон Вайно. О том, чем известен новый помощник представителя президента на Урале, сообщает в среду, 25 июля, «АиФ-Урал».
Александр Владимирович Воробьев родился 30 апреля 1980 года в городе Гусев Калининградской области. Там же, кстати, учился, а после был мэром Цуканов. В 1999 году Воробьев окончил в Гусеве сельскохозяйственный техникум по специальности «правоведение», а в 2004 году — Московский психолого-социальный институт по специальности «юриспруденция». В 2009 году в рамках подготовки кадрового резерва Калининградской области проходил обучение в Северо-Западной академии государственной службы. С 2000 по 2005 год был ведущим специалистом управления федеральной регистрационной службы по Калининградской области. С 2005 по 2008 год занимал должность начальника правового управления администрации Гусевского городского округа. С 2008 по 2010 год был гендиректором «Агентства по развитию территорий» — предприятия, реализующего проект «Технополис Гусев», и одновременно частнопрактикующим юристом. В 2017 году Александр Воробьев работал федеральным инспектором по республике Карелия. Новый помощник полпреда УрФО является действующим государственным советником 3 класса.
Отметим, до этого пост помощника полпреда занимал Андрей Березовский. Однако, по распоряжению руководителя администрации президента, он был отстранен от должности в связи с переходом на новое место работы.
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