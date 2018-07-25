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Жители Теплого Стана высоко оценили новый флагман «Мои документы»
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Жители Теплого Стана высоко оценили новый флагман «Мои документы» 

Наш Теплый стан 2 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Жители нашего района высоко оценили второй флагманский офис «Мои документы», который открылся недалеко от метро «Теплый Стан. С этим согласны и активные граждане. 84% москвичей на портале „Активный гражданин“ поставили новому офису твердую пятерку.
Здесь можно получить услуги, которые не оказывают в других центрах. Среди них регистрация транспортных средств (для этого на парковке центра есть смотровая площадка), предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов, а также предоставление различных услуг малому бизнесу. Флагманский офис открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.
Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.
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