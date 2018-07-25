Жители Теплого Стана высоко оценили новый флагман «Мои документы»

Жители нашего района высоко оценили второй флагманский офис «Мои документы», который открылся недалеко от метро «Теплый Стан. С этим согласны и активные граждане. 84% москвичей на портале „Активный гражданин“ поставили новому офису твердую пятерку.

Здесь можно получить услуги, которые не оказывают в других центрах. Среди них регистрация транспортных средств (для этого на парковке центра есть смотровая площадка), предоставление юридическим лицам земельных участков, находящихся в федеральной собственности, без проведения торгов, а также предоставление различных услуг малому бизнесу. Флагманский офис открыт ежедневно с 10:00 до 22:00.

Об этом сообщается на портале Мэра и Правительства Москвы.