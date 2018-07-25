Младший брат Петербурга. Кронштадт первым встречает корабли из походов

В празднике примут участие корабли всех четырёх флотов и Каспийской флотилии, мор— ская авиация. Как и в прошлом году, парад пройдёт на Неве, а его основная, морская часть, — на Кронштадтском рейде. О том, как готовится город на острове Котлин к Дню ВМФ и какие новые проекты способны в скором времени изменить островной облик, рассказал глава админи— страции Кронштадтского района Олег Довганюк.

Боевая мощь

— Как будет проходить парад?

— Основная часть военно-морского парада, его морская составляющая, пройдёт на Кронштадтском рейде, куда смогут подойти корабли океанской зоны. Ещё в 1723 году, 295 лет назад, Пётр I провёл здесь первый морской парад, так что речь идёт об исторической преемственности. Центром событий станет Южная оградительная стенка кронштадтских гаваней, откуда будет виден проход больших кораблей, подводных лодок, пролёт воздушных судов. Планируется, что эта площадка, как и в прошлом году, вместит до 12 тысяч гостей, включая тысячу приглашённых на трибуну. Другой локацией для просмотра станет форт Константин. В городе установят семь экранов размером 16 на 9 метров — на Якорной площади, в Петровском парке и на самой Южной стенке.

— Кто примет участие в параде?

Китая и Вьетнама. — Всего в праздновании Дня ВМФ примут участие 41 боевой корабль, в том числе подводная лодка, 38 самолётов и вертолётов; более четырёх тысяч моряков задействованы в сухопутной части парада. Флагманом станет ракетный крейсер «Маршал Устинов», прошедший серьёзную модернизацию. Продемонстрирует свою боевую мощь атомный подводный крейсер с крылатыми ракетами «Орёл». Мы, со своей стороны, постарались максимально подготовить район к предстоящему празднику — провели благоустройство исторической части города, реставрацию памятников нашим героическим предкам. Пять наших музеев предлагают посетить праздничные экспозиции. В Музее истории Кронштадта пройдёт выставка «На всех парусах». Культурная программа распределена по разным площадкам района, в том числе на Якорной площади, где состоится гала-концерт, и на форте Константин. В празднике изъявили желание принять участие три зарубежных военно-мор— ских оркестра — из Индии

Въезд ограничен

— Насколько готов город к наплыву гостей?

— Особенностью проведения парада в этом году станет контролируемый въезд на территорию Кронштадта. Такое решение было принято администрацией Санкт-Петербурга исходя из опыта прошлого года, когда остров оказался забит автомобилями, которые после окончания парада долгое время не могли выехать на кольцевую автодорогу. В 2017 году в ходе празднования Дня ВМФ Кронштадт посетили более 50 тысяч человек. В этом году дамба будет закрыта для свободного проезда. Въехать в Кронштадт на личном автомобиле смогут только его жители по специальным пропускам. Для тех, кто получил приглашение, — а их шесть тысяч человек, — от станции метро Беговая будет организовано движение «шаттлов» до улицы Мартынова в Кронштадте. В качестве альтернативы желающим побывать на празднике предлагается общественный транспорт, который будет работать в усиленном режиме. Ограничение въезда на личном транспорте действует с 7 до 17 часов.

Парк «Патриот»

— Как продвигается реализация проекта парка «Патриот», крупного музейно-выставочного комплекса?

— Это проект Министерства обороны , идёт подготовка — приводятся в порядок военные городки и фортификационные сооружения, уже ведётся экскурсионная деятельность. Сейчас в процессе реставрации Демидовская батарея, памятник фортификационного искусства XIX века, расположенная на южном берегу острова. Там размещена экспозиция времён Великой Отечественной войны, воссоздан один из участков линии фронта с траншеями, казармами, конюшнями, штабными помещениями. Экспозиция постоянно наращивается, хотя ещё не открыта, развивается её интерактивная часть — появляются тиры, имитирующие стрельбу из артиллерийских орудий.

— Что даст этот проект Кронштадту?

— Мы возрождаем своё историческое прошлое, поднимаем из руин объекты, подлежащие музеефикации. Решение Министерства обороны развернуть на острове Котлин выставочную экспозицию подразумевает государственный подход, включающий сохранение исторических памятников. Если бы они не стали частью большого проекта, а просто были бы переданы в ведение города, нам было бы трудно их восстанавливать и содержать.

Форты и «Фортеция»

— Существует ли комплексный проект восстановления и использования кронштадтских фортов?

— Форты — объекты культурного наследия федерального значения, собственником является Министерство культуры . Всего их 21 — 17 морских и 4 береговых, ни один не принадлежит Санкт-Петербургу . Военному ведомству отошли 3 форта. Некоторые объекты отданы Минкультом в аренду. Хорошим примером стал форт Константин, переданный компании «Третий парк», которая его реставрирует и использует как музейно-развлекательный комплекс. Передан в аренду и форт Риф под проект создания культурно-исторического центра. Сейчас мы ничего не знаем о какой-либо комплексной программе восстановления фортов, но есть поручение губернатора объединить программы разных собственников исторических объектов, отследить, какие финансы вкладываются в содержание и реставрацию.

— В Кронштадте после долгого перерыва возобновилось жилищное строительство: на улице Зосимова возведён жилой квартал «Амазонка», на Тулонской аллее появится новый жилищный комплекс «Фортеция». Справятся ли с увеличивающейся нагрузкой городские инженерные сети?

— У нас предусмотрен даже запас мощности — и электричества, и воды, и газа. Проводится постепенная модернизация инженерных сетей с участием ГУП «ТЭК», «Водоканала», «Оборонэнерго». Дефицита мощностей не будет, новое строительство не станет большой нагрузкой. В Кронштадте за год не было ни одного массового отключения электричества.

— Как изменится городская среда после реализации нового жилищного проекта?

— Новое строительство, конечно, придаст толчок развитию малообитаемой части города. Эта территория много лет была закрытой, теперь там сделают красивую набережную. Ограничения по высоте строительства соблюдаются — 15-17 метров, высоток не будет. Рядом оборудованный пляж, один из лучших в Петербурге, стадион, сквер с памятником Петергофскому десанту, со временем появится детский яхт-клуб.