В Невинномысске около 145 млн рублей направят на ремонт дорог

ПЯТИГОРСК , 25 июля. / ТАСС /. Власти Невинномысска потратят 145 млн рублей на ремонт около 6 км дорожного полотна на городских улицах до конца года, сообщает в среду пресс-служба администрации города.

"По результатам состоявшегося аукциона, на капитальный ремонт автомобильных дорог в Невинномысске потратят 145 млн рублей. Всего в этом году на восьми улицах отремонтируют 5796 метров дорожного полотна", — сообщает пресс-служба.

Самый большой отрезок участка, который предстоит отремонтировать — это дорога по улице Степана Разина (от пересечения с улицей Гагарина до моста через реку Кубань). Здесь в первый же день спецтехникой сняли старый слой асфальта и уложили несколько метров бордюра. С правой стороны улицы по направлению в центр города планируют уложить тротуар шириной в полтора метра.

На самой дороге толщина асфальта составит 9 см. «За год в среднем изнашивается порядка трех миллиметров асфальтового покрытия. Подрядная организация дает гарантию на срок службы дорожного полотна минимум на пять лет», — сообщает пресс-служба.