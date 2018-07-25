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Орешкин: оператором Фонда развития инфраструктуры будет правительство РФ
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Орешкин: оператором Фонда развития инфраструктуры будет правительство РФ 

ТАСС 2 часа назад
Фото: ТАСС
По его словам, в совместных проектах будет участвовать Внешэкономбанк.
ТАСС: последние новости
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