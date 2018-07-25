Сельским педагогам обяжут компенсировать затраты на оплату взносов за капремонт

России обяжут компенсировать педагогам, проживающим в сёлах, расходы на оплату взносов за капремонт. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму (есть в распоряжении « Парламентской газеты »).

Авторами инициативы выступили депутаты фракции «Справедливая Россия» во главе с её лидером Сергеем Мироновым . Поправки предлагается внести в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

Сегодня в России для педагогов, проживающих в сёлах, установлен ряд гарантий. В частности, они имеют право на предоставление компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения. Размер возмещения расходов устанавливается Правительством. Если педагог работает в государственном учреждении, компенсация выплачивается из федерального бюджета. Если в образовательной организации субъекта — из регионального.

Уменьшать социальные выплаты уполномоченные органы не имеют права. Однако многим педагогам отказывают в возмещении взносов за капремонт, заявили авторы документы. Чаще всего это аргументируют тем, что такие выплаты не предусмотрены российским законодательством.

При этом известны случаи, когда суды вставали на сторону педагогов в этом вопросе — например, в Республике Марий Эл. Там посчитали, что отказ в выплате таких расходов противоречит Жилищному кодексу России. Таким образом, гарантированная мера этого вида соцподдержки включает в себя не только затраты на коммунальные услуги, но и расходов на капремонт.

Проект внесённого в Госдуму документа уточняет предусмотренные Законом «Об образовании в Российской Федерации» социальные гарантии для педагогов, проживающих в сёлах.

Ранее стало известно, что работа учителей по подготовке и проведению всех видов Государственной итоговой аттестации будет компенсирована. Размер и порядок оплаты сверхурочного труда будут определять власти субъектов России.