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СМИ: побывавшая на Луне Библия выставлена на аукцион в США
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СМИ: побывавшая на Луне Библия выставлена на аукцион в США 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 25 июля. /ТАСС/. Миниатюрная Библия, побывавшая на Луне, выставлена на продажу аукционным домом Nate D.Sanders Auctions, сообщил интернет-портал Space.com  Копию «Библии короля Якова» (1611 год) доставил на Луну экипаж корабля «Аполлон-14», совершивший 5 февраля 1971 года третью высадку на спутник Земли. Экземпляр Библии помещен в центр вензеля, представляющего собой лавровый венок, увенчанный крестом, в нижней части которого по синей эмали размещена надпись «Первая лунная Библия. „Аполлон-14“. 5 февраля 1971 года». Согласно оценкам экспертов аукционного дома, этот раритет может уйти с молотка за минимум $50 тыс.
Все 1245 страниц Священного Писания были нанесены методом микропечати на лист площадью 4,1 кв. см. Всего было отпечатано 512 таких экземпляров. 100 из них находились в лунном посадочном модуле, 200 — в командном модуле «Аполлона-14», и еще 212 копий тайно загрузил на борт микробиолог НАСА Гарольд Хилл. Лишь 11 копий из тех, что находились на лунном модуле, имеют по два сертификата подлинности — один подписан пилотом лунного модуля Эдгаром Митчеллом, подтвердившим, что этот экземпляр Библии побывал на Луне, а второй — руководителем «Лиги молившихся за экипаж „Аполлона“, священником Джоном Стоутом.
После возвращения „Аполлона-14“ на Землю Митчелл презентовал „лунные“ Библии Стоуту, который подарил часть экземпляров членам „Лиги молившихся за экипаж „Аполлона“.
“Библия короля Якова» представляла собой новый перевод текстов Ветхого и Нового заветов на английский язык, сделанный по инициативе Якова I — первого короля Англии из династии Стюартов. Впервые она была напечатана в 1611 году в Лондоне типографом Робертом Баркером. На данный момент от самого первого издания «Библии короля Якова» сохранилось менее 200 экземпляров.
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