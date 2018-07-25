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На «НАШЕСТВИИ 2018» будет доступен прокат туристического снаряжения и кемпинг
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На «НАШЕСТВИИ 2018» будет доступен прокат туристического снаряжения и кемпинг 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Событие, которое многие ждали весь год, фестиваль «НАШЕСТВИЕ 2018», состоится уже на следующей неделе! Самые любимые артисты за 20-летнюю историю вещания «НАШЕго Радио», новые громкие имена в музыкальной индустрии — все они выйдут с лучшими сетами на три сцены «Главного приключения года».
Для тех, кто не турист в душе и предпочитает перемещаться налегке, организаторы подготовили приятное решение вопроса проживания на фестивале «НАШЕСТВИЕ 2018»: в Общей зоне будет работать не требующий предварительного бронирования прокат туристического снаряжения: двух-, трех-, и четырёхместные палатки, спальные мешки, коврики и мебель предоставляются к услугам гостей «Главного приключения года».
А для любителей гедонистического времяпрепровождения и тех, кто просто не хочет тратить драгоценное фестивальное время на разворачивание лагеря, будут доступны готовые варианты размещения в комфортабельных кемпингах со всеми необходимыми удобствами. Установленные заранее палатки будут готовы круглосуточно принять своих жильцов в палаточные гостиницы, размещённые в городках «Свердловск» (для владельцев всех категорий билетов) и «Москва» (для владельцев билетов категорий «FAN» и «VIP»). Четырехместные двухслойные палатки на огороженной территории в городке «Свердловск» будут оснащены четырьмя летними спальными мешками и туристическими ковриками. Также гостям этого кемпинга не придется заботиться об уборке мусора — эта опция включена в условия аренды палатки.
Для желающих поселиться в гостинице на огороженной территории городка «Москва» будут подготовлены просторные кемпинговые палатки для двух— и четырёхместного размещения, а внутреннее наполнение можно будет выбрать на свой вкус: одноместный или двухместный надувной матрас, новые спальные мешки, новые надувные подушки и освещение внутри палатки — все, как в люксовых номерах гостиниц. Также к услугам арендаторов будут предоставлена кемпинговая мебель, набор посуды, средства личной гигиены, возможность подзарядить телефон на ресепшене. Гостям этой палаточной гостиницы останется только бросить в сумку билеты на «Главное приключение года» и настроиться на феерическую атмосферу опен-эйра!
Ждём всех 3, 4 и 5 августа на «Главном приключении года» — осталось 10 дней! Подробности, условия и цены можно узнать на сайте.
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