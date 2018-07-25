Почти все москвичи могут попасть на прием к врачу в первые два дня после записи

Оптимизация упростила процесс записи на прием к врачу и ликвидировала очереди в поликлиниках.

Жители Москвы в 98 процентах случаев могут попасть на прием к участковому терапевту и педиатру в день записи или на следующий день. Об этом сообщил заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.

— В настоящее время 98 процентов могут записаться к участковому врачу или педиатру на сегодня или завтра, — отметил Погонин во время своего выступления в среду на шестом Международном форуме представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time for Moscow».

Также он добавил, что оптимизация записи на прием к врачу во многом стала возможна благодаря Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).

— Если видим через ЕМИАС, что скапливается очередь, незамедлительно связываемся с руководством поликлиники и принимаем меры, чтобы пациенты не ждали, — рассказал Погодин.

По его словам, в настоящее время более 7 миллионов москвичей уже имеют электронные медицинские карты.