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Почти все москвичи могут попасть на прием к врачу в первые два дня после записи
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Почти все москвичи могут попасть на прием к врачу в первые два дня после записи 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Оптимизация упростила процесс записи на прием к врачу и ликвидировала очереди в поликлиниках.
Жители Москвы в 98 процентах случаев могут попасть на прием к участковому терапевту и педиатру в день записи или на следующий день. Об этом сообщил заместитель главы департамента здравоохранения Москвы Алексей Погонин.
— В настоящее время 98 процентов могут записаться к участковому врачу или педиатру на сегодня или завтра, — отметил Погонин во время своего выступления в среду на шестом Международном форуме представителей иностранных и зарубежных русскоязычных СМИ «It's Time for Moscow».
Также он добавил, что оптимизация записи на прием к врачу во многом стала возможна благодаря Единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС).
— Если видим через ЕМИАС, что скапливается очередь, незамедлительно связываемся с руководством поликлиники и принимаем меры, чтобы пациенты не ждали, — рассказал Погодин.
По его словам, в настоящее время более 7 миллионов москвичей уже имеют электронные медицинские карты.
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