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Жителям Свердловской области советуют застраховать лифты
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Жителям Свердловской области советуют застраховать лифты 

АиФ Урал 1 час назад
Фото: АиФ Урал
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендует жителям региона застраховать лифтовое оборудование, установленное в многоквартирных домах по программе ускоренной замены, сообщили «АиФ-Урал» в правительстве региона.
По данным руководителя фонда капремонта МКД Станислава Суханова, с начала работы программы на Среднем Урале было заменено 1 357 лифтов, 1 116 из которых были установлены в 2016 и 2017 годах, остальные — в первой половине 2018 года. На обновление лифтового хозяйства было потрачено более 2,2 млрд рублей. В ближайших планах регионального оператора — заменить ещё 274 подъёмников.
Большой проблемой стала замена лифта в доме №5 по улице Денисова-Уральского в Екатеринбурге. Изношенный должны были включить в план 2018 года: из-за пожара в подъезде он вышел из строя и лишил одного из жильцов — инвалида — шанса выходить на улицу. Сегодня он уже работает: 16 июля, после установки и проведения необходимых пуско-наладочных работ, механизм был пущен в эксплуатацию».
«Чтобы сберечь вновь установленное оборудование, а также оградить себя от подобных ситуаций, когда из-за человеческого фактора или по каким-либо другим причинам лифты могут выйти из строя и серьёзно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании этого оборудования, — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов. — В форс-мажорных обстоятельствах это позволит в короткие сроки произвести не только ремонтные работы, но и безболезненно возместить все затраты».
По словам чиновника, другие источники финансирования на восстановление неисправных лифтов жителям будет найти крайне проблематично.
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