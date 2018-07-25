Жителям Свердловской области советуют застраховать лифты

По данным руководителя фонда капремонта МКД Станислава Суханова, с начала работы программы на Среднем Урале было заменено 1 357 лифтов, 1 116 из которых были установлены в 2016 и 2017 годах, остальные — в первой половине 2018 года. На обновление лифтового хозяйства было потрачено более 2,2 млрд рублей. В ближайших планах регионального оператора — заменить ещё 274 подъёмников.

Большой проблемой стала замена лифта в доме №5 по улице Денисова-Уральского в Екатеринбурге . Изношенный должны были включить в план 2018 года: из-за пожара в подъезде он вышел из строя и лишил одного из жильцов — инвалида — шанса выходить на улицу. Сегодня он уже работает: 16 июля, после установки и проведения необходимых пуско-наладочных работ, механизм был пущен в эксплуатацию».

«Чтобы сберечь вновь установленное оборудование, а также оградить себя от подобных ситуаций, когда из-за человеческого фактора или по каким-либо другим причинам лифты могут выйти из строя и серьёзно осложнить жизнь людей, собственникам жилья в многоквартирных домах целесообразно задуматься о страховании этого оборудования, — отметил министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов . — В форс-мажорных обстоятельствах это позволит в короткие сроки произвести не только ремонтные работы, но и безболезненно возместить все затраты».

По словам чиновника, другие источники финансирования на восстановление неисправных лифтов жителям будет найти крайне проблематично.