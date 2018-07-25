Кабардино-Балкарии выделено более 250 млн рублей на орошение сельхозугодий в 2018 году

НАЛЬЧИК , 25 июля. / ТАСС /. Сумма субсидий на совершенствование систем орошения сельскохозяйственных угодий, выделенных Кабардино-Балкарии (КБР) в 2018 году, превысит 250 млн рублей. Об этом сообщил в среду первый зампред правительства, министр сельского хозяйства республики Сергей Говоров.

"По данной программе на 2018 год Кабардино-Балкарии предоставлено 251,3 млн рублей: из них 203,7 млн — средства федерального бюджета, 17,6 млн рублей выделяется из республиканского бюджета", — сказал Говоров на заседании кабмина региона.

Поддержка будет оказана по подпрограмме «Развитие мелиорации земель сельхозназначения России», разработанной в федеральном ведомстве, в которую внесены некоторые изменения. «Теперь сельхоз товаропроизводителям будет возмещаться до 70% затрат. Люди, которые получают в лизинг мелиоративную технику, также имеют право получить субсидии у государства», — уточнил министр.

Изменяются и другие условия предоставления госпомощи. Теперь получатель субсидии берет на себя обязательства в том, что в течение семи лет будет осуществлять поливную деятельность и эксплуатировать технику и насосные станции. Также предусматривается возврат денег в случае если получатель господдержки не выполняет взятых на себя обязательств.

С начала работы программы (2014 год) по 2017 год включительно КБР получила почти 800 млн рублей. Площадь подлежащих орошению земель в КБР составляет 130,7 тыс. га (43,5% от площади всей пашни). На конец 2017 года орошали 65,8 тыс. га (50% от площади, подлежащей орошению). Протяженность оросительной системы достигает 3 тыс. 77 км.