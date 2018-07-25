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Архив — это не только прошлое. Врио губернатора подарили уникальную карту дорог
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Архив — это не только прошлое. Врио губернатора подарили уникальную карту дорог 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Врио губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов встретился с руководителем службы по делам архивов автономного округа Натальей Головиной. Она представила основные направления развития профессиональной сферы.
«На Ямале реализуются знаковые проекты. Уже в этом году мы готовимся запустить вторую очередь завода «Ямал СПГ» в Сабетте, идёт подготовка к строительству крупного предприятия на Гыдане, активно развивается проект «Северный широтный ход». Все эти события войдут в современную историю нашего региона. И, конечно, попадут в исторические архивы. Сегодня, в век технологий, архивная служба выполняет значимую, очень важную работу и, по-прежнему, незаменима. Труд ваших сотрудников жизненно необходим для развития образования, науки, культуры, а также деятельности государственных институтов», — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Наталья Головина выделила несколько важных направлений развития архивного дела. Среди них — предоставление пользователям удалённого доступа к электронным базам хранящихся документов, а также расширение сферы государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде. Благодаря вниманию окружной власти своевременно решается вопрос сохранности важных документов.
«Фонды шести из четырнадцати архивов уже перемещены в новые здания. В этом году планируется переезд в новые помещения ещё двух фондов архивов: один в Ямальском районе, другой в столице региона», — сказала она.
Здание государственного архива в Салехарде находится на финальной стадии строительства. По оценке экспертов, это будет одно из лучших архивных хранилищ в стране.
Отметим, с 2011 года в деятельность службы внедрена единая информационно-поисковая система электронного архива. В плановом режиме идёт оцифровка наиболее востребованных документов. За последние десять лет исполнено свыше 372 тысяч запросов, поступающих не только от жителей Ямала, но и из других субъектов России, а также из Белоруссии, Украины, Германии, Канады, Литвы, Латвии и Израиля.
В завершении рабочей встречи Наталья Головина презентовала Дмитрию Артюхову копию исторически значимой карты. Оригинал составили участники исследовательской экспедиции в 1949 году. На изображении указаны маршруты строительства возможных железнодорожных подходов к портам Обской губы. Планируемая дорога начиналась в городе Лабытнанги и проходила через несколько населённых пунктов до села Мыс Каменный.
Сегодня в архивах автономного округа хранятся 427 тыс. 360 документов, — сообщает пресс-служба главы региона. Среди них и такие уникальные, как итоги первой — 1926 года — переписи на Севере и отчёт экспедиции В. П. Евладова, протоколы заседаний оргбюро Ямальского округа и личные анкеты тундровиков с родовыми знаками вместо подписей. При этом за последние пять лет объёмы хранения увеличились на 41%.
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