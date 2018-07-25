Техзаказчика оштрафовали за ненадлежащий контроль строительства поликлиники на северо-востоке Москвы

Технический заказчик оштрафован за ненадлежащее осуществление строительного контроля при возведении поликлиники на северо-востоке столицы, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) со ссылкой на его председателя Олега Антосенко.

«Специалисты Мосгосстройнадзора провели проверку строительства детско-взрослой поликлиники на 750 посещений в смену на северо-востоке Москвы . Объект возводится по адресу: ул. Яблочкова, вл. 3 (Бутырский, СВАО). Застройщиком и техническим заказчиком выступает казенное предприятие Москвы «Управление гражданского строительства», генеральным подрядчиком — ООО «Новые строительные технологии». По итогам проверки выявлены нарушения в части несоответствия примененного оборудования систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции утвержденной проектной документации», — сообщили в пресс-службе.

По словам О. Антосенко, которые приводятся в сообщении, в результате проверки технический заказчик «Управление гражданского строительства», ведущий строительный контроль на объекте, привлечен к административной ответственности. За устранением нарушений установлен контроль.

«Утвержденным проектом предусмотрено строительство семиэтажного здания поликлиники общей площадью 10,3 тыс. кв. м с подземным этажом. В настоящее время на объекте ведутся внутренние отделочные и инженерные работы (устройство электрики, вентиляции, сантехники, слаботочных систем, отопления, теплоснабжения и канализации), устройство фасадной системы с вентилируемым воздушным зазором, каменная кладка стен. Работы планируется завершить в декабре 2018 г.», — добавили в пресс-службе.