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Мосгосстройнадзор в январе-июне оштрафовал застройщиков в ЗелАО на 4 млн руб.
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Мосгосстройнадзор в январе-июне оштрафовал застройщиков в ЗелАО на 4 млн руб. 

Агентство «Москва» 1 час назад
На сумму более 4 млн руб. оштрафовал Мосгосстройнадзор застройщиков в ЗелАО в январе-июне 2018 г., сообщили в пресс-службе Мосгосстройнадзора.
«За полгода специалисты Мосгосстройнадзора провели 71 проверку объектов, строящихся в Зеленограде. На проверенных объектах в общей сложности выявлено 598 нарушений, в том числе по качеству при производстве работ, несоблюдению требований техники безопасности, организационно-правового порядка, правил пожарной безопасности, а также ненадлежащему ведению строительного контроля организациями-заказчиками. Для участия в проверках регулярно привлекаются специализированные лаборатории Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что участникам строительства выдано 51 предписание об устранении нарушений, оформлено 85 протоколов об административных правонарушениях в области строительства с наложением штрафных санкций на сумму 4,09 млн руб.
«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор отслеживает качество строительно-монтажных работ. Большинство нарушений устранено оперативно после выдачи предписаний, что подтвердили повторные проверки. Остальные нарушения находятся на контроле Мосгосстройнадзора в соответствии со сроками, установленными в предписаниях», — приводятся в сообщении слова председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.
Отмечается, что среди проверенных объектов: жилые дома в 3 и 17 микрорайонах, учебный корпус на 550 мест с дошкольным отделением на 250 мест в 20 микрорайоне, детский сад в 16 микрорайоне и другие.
«На контроле комитета в Зеленоградском округе столицы находится 45 объектов недвижимости общей площадью 701,5 тыс. кв. м», — добавили в пресс-службе.
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