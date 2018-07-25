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Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья?
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Какой будет федеральная программа по улучшению мужского здоровья? 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Тему обсудили эксперты в пресс-центре "Парламентской газеты". В Указе Президента РФ от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» говорится о повышении продолжительности жизни до 78 лет и увеличении суммарного коэффициента рождаемости до 1,7. Однако в настоящее время из-за неблагоприятной экологической обстановки, инфекций и несвоевременного вмешательства врачей около 4 миллионов молодых мужчин страдают бесплодием. Этот факт вызывает необходимость усиления системы оказания медицинской помощи по основным проблемным направлениям.
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