Дома Исторического квартала в Красноярске снесут, чтобы отстроить заново 

Шесть исторических домов, расположенных на улице Горького в краевом центре, доживают свои последние дни. В сентябре их разберут, оставив один фундамент, а затем соберут заново с новыми коммуникациями. Планируется замена всех поврежденных частей. Кураторы проекта утверждают, что их около 83%.
Получается, что к Универсиаде завершить работы не получится.
Напомним, в квартале улиц Горького — Бограда — Декабристов — Маркса в Красноярске планируется создать пешеходную зону, дома реставрировать и разместить внутри коммерческие объекты — рестораны, офисы, магазины.