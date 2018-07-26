Дома Исторического квартала в Красноярске снесут, чтобы отстроить заново

Шесть исторических домов, расположенных на улице Горького в краевом центре, доживают свои последние дни. В сентябре их разберут, оставив один фундамент, а затем соберут заново с новыми коммуникациями. Планируется замена всех поврежденных частей. Кураторы проекта утверждают, что их около 83%.

Получается, что к Универсиаде завершить работы не получится.