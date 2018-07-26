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Дома Исторического квартала в Красноярске снесут, чтобы отстроить заново
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Дома Исторического квартала в Красноярске снесут, чтобы отстроить заново 

АиФ Красноярск 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Шесть исторических домов, расположенных на улице Горького в краевом центре, доживают свои последние дни. В сентябре их разберут, оставив один фундамент, а затем соберут заново с новыми коммуникациями. Планируется замена всех поврежденных частей. Кураторы проекта утверждают, что их около 83%.
Получается, что к Универсиаде завершить работы не получится.
Напомним, в квартале улиц Горького — Бограда — Декабристов — Маркса в Красноярске планируется создать пешеходную зону, дома реставрировать и разместить внутри коммерческие объекты — рестораны, офисы, магазины.
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