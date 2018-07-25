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Госдума вводит новые правила оплаты услуг нотариусов
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Госдума вводит новые правила оплаты услуг нотариусов 

Legal.Report 2 часа назад
Фото: Legal.Report
Государственная дума 24 июля приняла в ключевом втором чтении поправки в Основы законодательства РФ о нотариате, касающиеся, в частности, оплаты услуг правового и технического характера. Эти изменения в законопроект были внесены депутатами к данному заседанию ГД в связи с многочисленными спорами вокруг навязывания дополнительных платных услуг, которые стали разрешаться судами не в пользу нотариусов (см. на Legal.Report здесь, здесь и здесь).
Законопроектом устанавливается, что частному нотариусу оплачиваются услуги правового и технического характера в связи с совершением нотариального действия. Эти услуги включают правовой анализ представленных документов, полученной информации, консультирование по вопросам применения норм законодательства, осуществление обязанностей и полномочий в связи с совершением нотариальных действий, изготовление документов, копий, скан-образов документов, техническое обеспечение хранения документов или депонированного имущества, в том числе денежных сумм и др.
Размер оплаты нотариального действия определяется как общая сумма нотариального тарифа и стоимости услуг правового и технического характера.
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