Сколько вырубили, столько и посадить. Закон подписал Путин

Президент подписал закон о лесопроизводстве и лесовосстановлении. Документ, который вступит в силу 1 января 2019 года, вводит принцип: сколько деревьев вырубили, столько и обязаны посадить. Если раньше это правило распространялось только на арендаторов лесных участков, то теперь затронет и тех, кто вырубает деревья, например, под строительство инфраструктурных объектов. Кроме того, документ предусматривает, что лесовосстановление проводится и в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий.

«Ежегодно под инфраструктуру лесной фонд России теряет сотни тысяч гектаров леса. Документ вводит для таких проектов порядок компенсационного восстановления леса по базовому принципу: 1 гектар вырубил — 1 гектар посадил, что обеспечит воспроизводство леса в нашей стране», — ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин

По данным Минприроды, каждый год в стране вырубается около 145 тысяч гектаров леса в рамках инфраструктурных проектов, еще примерно пять тысяч гектаров переводится из лесного фонда под расширение населенных пунктов.

Деревья должны быть посажены в том же регионе, где были вырублены, в течение года. Как сообщает « Российская газета », прежде всего требования коснутся проектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, строительства линейных объектов.