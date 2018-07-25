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Сколько вырубили, столько и посадить. Закон подписал Путин
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Сколько вырубили, столько и посадить. Закон подписал Путин 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Президент подписал закон о лесопроизводстве и лесовосстановлении. Документ, который вступит в силу 1 января 2019 года, вводит принцип: сколько деревьев вырубили, столько и обязаны посадить. Если раньше это правило распространялось только на арендаторов лесных участков, то теперь затронет и тех, кто вырубает деревья, например, под строительство инфраструктурных объектов. Кроме того, документ предусматривает, что лесовосстановление проводится и в связи с переводом земель лесного фонда в земли иных категорий.
«Ежегодно под инфраструктуру лесной фонд России теряет сотни тысяч гектаров леса. Документ вводит для таких проектов порядок компенсационного восстановления леса по базовому принципу: 1 гектар вырубил — 1 гектар посадил, что обеспечит воспроизводство леса в нашей стране», — ранее отмечал министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Кобылкин.
По данным Минприроды, каждый год в стране вырубается около 145 тысяч гектаров леса в рамках инфраструктурных проектов, еще примерно пять тысяч гектаров переводится из лесного фонда под расширение населенных пунктов.
Деревья должны быть посажены в том же регионе, где были вырублены, в течение года. Как сообщает «Российская газета», прежде всего требования коснутся проектов, связанных с выполнением работ по геологическому изучению недр и разработкой месторождений полезных ископаемых, строительства линейных объектов.
«Теперь для всех начнет действовать жесткий принцип: сколько вырубил, столько посади, ту же площадь на территории того же региона. Это еще один очень важный шаг в защите наших «зеленых легких». Закон позволит восстановить огромные площади леса», — уверена сопредседатель, вице-спикер Госдумы Ольга Тимофеева.
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