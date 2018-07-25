Волгоград занял 15 место в рейтинге самых матерящихся городов России

Тамбов, Челябинск, Кемерово, Саратов, Екатеринбург, Чебоксары, Краснодар, Москва, Томск, Тверь, Ставрополь, Иркутск, Санкт-Петербург, Омск, Владивосток, Независимое агентство Zoom Market в мае 2018 года провело опрос населения в 30 российских городах, в том числе и в Волгограде . Жителям нужно было ответить на три вопроса: ругаетесь ли вы матом, как часто вы это делаете и выражались ли вы сегодня непристойно? По результатам исследования, чаще всего ненормативную лексику используют в Перми . На втором месте по использованию нецензурной брани оказались жители Воронежа. Замыкает тройку лидеров Иваново. Далее по списку следуют города: Оренбург Брянск , Ростов-на-Дону, Липецк Саранск , Волгоград, Хабаровск Ижевск , Нижний Новгород, Киров, Новосибирск Казань . Волгоградцы в рейтинге матерящихся городов оказались посередине — на 15 месте из 30. Такие результаты эксперты агентства получили, исходя из личного общения с 3000 респондентов в возрасте от 18 до 54 лет.

Коммерческий директор агентства Zoom Market Андрей Штыров считает, что негативное влияние на молодое поколение оказывают отечественные музыкальные группы, которые используют мат в своих песнях. К этому еще можно добавить видеохостинг YouTube, где часто можно услышать нецензурную брань. «Со стороны органов исполнительной власти это никак не модерируется», — отметил эксперт.