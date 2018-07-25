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Правительство может усилить присутствие государства на зерновом рынке
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Правительство может усилить присутствие государства на зерновом рынке 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что кабмин обсуждает усиление присутствия государства на зерновом рынке. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что на зерновом рынке были созданы интервенционный фонд, а затем Объединенная зерновая компания как государственный агент.
"Сейчас мы говорим о том, чтобы усилить там присутствие или влияние государства. Конечно, это абсолютно очевидный и правильный механизм. Если говорить о прошлом годе, когда у нас был рекордный урожай, очевидно, государство должно было сделать закупки для стабилизации цен, иметь эти запасы и уже дальше распоряжаться в зависимости от ситуации в последующие годы", — сказал Гордеев.
Ранее Гордеев рассказал о проклятии России.
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