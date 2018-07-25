ЦИК поручил избиркомам провести публичное тестирование КОИБов перед Единым днем голосования

Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ поручили региональным избиркомам провести публичное тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) перед Единым днем голосования. Об этом сообщил в ходе заседания ЦИК заместитель его председателя Николай Булаев.

«Коллеги, ко всем регионам обращаюсь.

Около 9 тыс., если не 10 тыс., КОИБов используются в Единый день голосования. Большая часть из того, что мы имеем на сегодняшний день. И убедительная просьба еще раз задолго до дня голосования провести публичное тестирование, разъяснить принципы работы, дать возможность людям испытать их до дня голосования, чтобы все, у кого есть какие-то сомнения, могли спокойно неограниченное время проработать и протестировать», — сказал Н. Булаев.

Единый день голосования пройдет 9 сентября 2018 г.