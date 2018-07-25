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ЦИК поручил избиркомам провести публичное тестирование КОИБов перед Единым днем голосования
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ЦИК поручил избиркомам провести публичное тестирование КОИБов перед Единым днем голосования 

Агентство «Москва» 2 часа назад
В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ поручили региональным избиркомам провести публичное тестирование комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) перед Единым днем голосования. Об этом сообщил в ходе заседания ЦИК заместитель его председателя Николай Булаев.
«Коллеги, ко всем регионам обращаюсь.
Около 9 тыс., если не 10 тыс., КОИБов используются в Единый день голосования. Большая часть из того, что мы имеем на сегодняшний день. И убедительная просьба еще раз задолго до дня голосования провести публичное тестирование, разъяснить принципы работы, дать возможность людям испытать их до дня голосования, чтобы все, у кого есть какие-то сомнения, могли спокойно неограниченное время проработать и протестировать», — сказал Н. Булаев.
Единый день голосования пройдет 9 сентября 2018 г.
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