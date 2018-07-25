В подмосковных МФЦ можно будет получить свидетельства о рождении и смерти

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Многофунциональные центры Московской области могут наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти. Как сообщил телеканал «360», такие поправки в подмосковный закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области» подготовили в Московской областной Думе . Ранее Государственная Дума Российской Федерации разрешила региональным парламентам расширять перечни предоставляемых многофункциональными центрами услуг.

Такая услуга предоставляться не будет, если госрегистрация рождения производится одновременно с госрегистрацией установления отцовства, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Но оформить свидетельство о рождении или смерти в органах ЗАГС при этом будет возможно.

Изменения в закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области» депутаты областной Думы рассмотрят на внеочередном заседании. Как уверены авторы поправок, принятие законопроекта послужит повышению качества предоставления жителям услуг.

В настоящее время в каждом подмосковном муниципалитете есть МФЦ. Физические лица, а также представители малого и среднего бизнеса могут получить в многофункциональных центрах около 300 муниципальных, региональных и государственных услуг.