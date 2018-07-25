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В подмосковных МФЦ можно будет получить свидетельства о рождении и смерти
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В подмосковных МФЦ можно будет получить свидетельства о рождении и смерти 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Многофунциональные центры Московской области могут наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти. Как сообщил телеканал «360», такие поправки в подмосковный закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области» подготовили в Московской областной Думе. Ранее Государственная Дума Российской Федерации разрешила региональным парламентам расширять перечни предоставляемых многофункциональными центрами услуг.
Такая услуга предоставляться не будет, если госрегистрация рождения производится одновременно с госрегистрацией установления отцовства, уточняется в пояснительной записке к законопроекту. Но оформить свидетельство о рождении или смерти в органах ЗАГС при этом будет возможно.
Изменения в закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области» депутаты областной Думы рассмотрят на внеочередном заседании. Как уверены авторы поправок, принятие законопроекта послужит повышению качества предоставления жителям услуг.
В настоящее время в каждом подмосковном муниципалитете есть МФЦ. Физические лица, а также представители малого и среднего бизнеса могут получить в многофункциональных центрах около 300 муниципальных, региональных и государственных услуг.
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