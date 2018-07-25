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Подмосковные МФЦ могут начать регистрировать рождения и смерти
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Подмосковные МФЦ могут начать регистрировать рождения и смерти 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Московская областная дума планирует расширить список услуг, которые можно получить в МФЦ, — многофункциональные центры в Подмосковье могут наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти, сообщила пресс-служба Мособлдумы.
"Московская областная дума подготовила поправки в региональный закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области». Так, предлагается наделить МФЦ региона полномочиями по регистрации рождения и смерти", — говорится в сообщении.
Исключения составят случаи, при которых государственная регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. При этом возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится, уточнили в пресс-службе.
Подмосковный парламент планирует рассмотреть соответствующие изменения в закон на внеочередном заседании. По замыслу авторов законопроекта, это повысит качество предоставления услуг для жителей региона, пояснили в пресс-службе.
Возможностью расширить перечень предоставляемых услуг МФЦ Госдума наделила парламенты субъектов страны в конце 2017 года.
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