Подмосковные МФЦ могут начать регистрировать рождения и смерти

МОСКВА , 25 июл — РИА Новости . Московская областная дума планирует расширить список услуг, которые можно получить в МФЦ, — многофункциональные центры в Подмосковье могут наделить полномочиями по регистрации рождения и смерти, сообщила пресс-служба Мособлдумы.

"Московская областная дума подготовила поправки в региональный закон «Об образовании и деятельности органов записи актов гражданского состояния Московской области». Так, предлагается наделить МФЦ региона полномочиями по регистрации рождения и смерти", — говорится в сообщении.

Исключения составят случаи, при которых государственная регистрация рождения производится одновременно с государственной регистрацией установления отцовства. При этом возможность оформить свидетельство о рождении или смерти в ЗАГСе сохранится, уточнили в пресс-службе.

Подмосковный парламент планирует рассмотреть соответствующие изменения в закон на внеочередном заседании. По замыслу авторов законопроекта, это повысит качество предоставления услуг для жителей региона, пояснили в пресс-службе.

Возможностью расширить перечень предоставляемых услуг МФЦ Госдума наделила парламенты субъектов страны в конце 2017 года.