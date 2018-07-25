На вооружение российской армии поступит новый ударный дрон

Вооруженные силы России получат первый ударный беспилотник «Форпост-М», который может обходиться без спутниковой навигации, сообщают «Известия» . В настоящее время завершаются его испытания.

Новый воздушный робот-разведчик может вести бой в автономном режиме. Это основное его отличие от других дронов, поступавших до этого на вооружение.

Новейшая отечественная навигационная система помогает дрону делать вылеты и ориентироваться на местности без помощи спутниковых систем ГЛОНАСС или GPS. Данное преимущество позволяет воздушному роботу-разведчику быть практически невидимым для противовоздушных систем противника. Также авиационное средство оснастят современным радаром, оптическими системами и высокоточными управляемыми бомбами.

Во время воздушной разведки беспилотник может без поддержки наземных служб решать несколько боевых операций. Радиолокационная станция обнаруживает возможные цели для нападения. Современные оптические приборы быстро берут их на прицел и идентифицируют. Во время будут использоваться высокоточные управляемые бомбы.