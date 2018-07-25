Минпромторг в сентябре начнет выплаты банкам по программам льготного автокредитования

Минпромторг в сентябре начнет возмещать банкам недополученные в 2018 году доходы по программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.

«Ориентировочный срок утверждения постановления — начало августа 2018 года. Первое предоставление субсидии банкам ожидается в сентябре 2018 года», — сообщили в Минпромторге, отметив, что общий объем субсидий в 2018 году составляет 18,1 млрд рублей.