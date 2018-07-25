Минпромторг в сентябре начнет выплаты банкам по программам льготного автокредитования 

Минпромторг в сентябре начнет возмещать банкам недополученные в 2018 году доходы по программам льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», сообщили RNS в пресс-службе Минпромторга.
«Ориентировочный срок утверждения постановления — начало августа 2018 года. Первое предоставление субсидии банкам ожидается в сентябре 2018 года», — сообщили в Минпромторге, отметив, что общий объем субсидий в 2018 году составляет 18,1 млрд рублей.
Ранее Ассоциация российских банков [направила] (https://arb.ru/b2b/docs/pismo_arb_ministru_promyshlennosti_i_torgovli_rf_d_manturovu_o_poryadke_predosta-10216286/) министру промышленности и торговли Денису Мантурову письмо, в котором сообщалось, что банки, принявшие участие в государственных программах льготного автокредитования в 2018 году по состоянию на текущий момент не получили возмещение затрат на уплату первоначального взноса в размере 10% стоимости приобретенных автомобилей по договорам. В ассоциации отметили, что участие банков в государственных программах льготного автокредитования предусматривало последующее возмещение кредитору недополученных им доходов.