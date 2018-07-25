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Бурматов потребовал расследовать случай живодерства в Алтайском крае
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Бурматов потребовал расследовать случай живодерства в Алтайском крае 

Парламентская газета 2 часа назад
Фото: Парламентская газета
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды направил запросы в органы прокуратуры и МВД с требованием обеспечить всестороннее расследование факта жестокого обращения с животными в Алтайском крае, сообщил глава комитета Владимир Бурматов.
Инцидент произошёл в одном из населённых пунктов Бурлинского района Алтайского края. 16-летняя девочка зарубила котенка топором, а ее 14-летняя сестра записала убийство животного на камеру.
«Очень резонансная история случилась в Алтайском крае — это факт вопиющего насилия над животными и живодёрства, который разошёлся сначала по соцсетям, а потом вышел и в федеральные СМИ. Там имело место не просто истязание и расчленение животного, а ещё и трансляция этого в Интернет», — сказал Бурматов.
Такие явления нужно пресекать на корню, считает депутат. По его словам, комитет рассчитывает на проведение всестороннего расследования и привлечение виновных к ответственности. Бурматов отметил, что только за прошедшие сутки петицию о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в Алтайском крае подписали более 25 тысяч человек.
Владимир Бурматов напомнил, что Государственной Думой было принято около полутора десятка инициатив, которые вводят дополнительную ответственность, в том числе уголовную, за жестокое обращение с животными. Согласно поправкам, принятым нижней палатой парламента, за живодёрство теперь можно получить до пяти лет лишения свободы. По его словам, после внесения изменений в статью УК РФ «Жестокое обращение с животными» в разы больше живодёров стали привлекать к ответственности, и это большой шаг.
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