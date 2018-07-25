Бурматов потребовал расследовать случай живодерства в Алтайском крае

Инцидент произошёл в одном из населённых пунктов Бурлинского района Алтайского края. 16-летняя девочка зарубила котенка топором, а ее 14-летняя сестра записала убийство животного на камеру.

«Очень резонансная история случилась в Алтайском крае — это факт вопиющего насилия над животными и живодёрства, который разошёлся сначала по соцсетям, а потом вышел и в федеральные СМИ. Там имело место не просто истязание и расчленение животного, а ещё и трансляция этого в Интернет», — сказал Бурматов.

Такие явления нужно пресекать на корню, считает депутат. По его словам, комитет рассчитывает на проведение всестороннего расследования и привлечение виновных к ответственности. Бурматов отметил, что только за прошедшие сутки петицию о возбуждении уголовного дела по факту жестокого обращения с животными в Алтайском крае подписали более 25 тысяч человек.