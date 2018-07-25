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Браудер обвинил эстонское отделение Danske Bank в отмывании денег
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Браудер обвинил эстонское отделение Danske Bank в отмывании денег 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
ТАЛЛИН, 25 июл — РИА Новости. Международный финансист и инвестор, основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер представил прокуратуре Эстонии заявление, в котором просит возбудить уголовное расследование в отношении сотрудников эстонского отделения Danske Bank, сообщила в среду газета Postimees.
"Браудер утверждает, что по меньшей мере 26 сотрудников эстонского отделения банка Danske во главе с тогдашним главой отделения Айваром Рехе действовали в корыстных целях. В частности, они создали условия для отмывания денег в крупном масштабе, содействовали этому процессу и скрывали его. Их деятельность охватывала, по меньшей мере, 190 банковских счетов, а общий объем оборота на них превысил 9 миллиардов долларов США. Прокуратура подтвердила получение жалобы", — говорится в сообщении.
Уильям Браудер — международный финансист и инвестор, бывший работодатель аудитора Сергея Магнитского. В 1995-2007 годах Браудер был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, в настоящее время живет в Лондоне, объявлен Россией в международный розыск.
В 2013 году Браудер был осужден в России за налоговые махинации. Суд установил, что Магнитский в интересах Браудера в 1997–2002 годах реализовал незаконную схему уклонения от уплаты налогов, используя фирмы, зарегистрированные в Калмыкии и находившиеся под управлением Hermitage Capital. Он не собирается возвращаться в Россию, поэтому приговор заочный — возможность исполнить его появится, только если Браудер окажется в РФ.
В конце 2017 года Тверской суд Москвы признал Браудера виновным в неуплате налогов и намеренном банкротстве предприятия «Дальняя степь», но не стал ужесточать срок наказания в девять лет, полученный по предыдущему приговору.
Президент России Владимир Путин по итогам встречи с Дональдом Трампом 16 июля заявил, что Москва может дать американским следователям возможность допросить в России 12 россиян, которых США подозревают во вмешательстве в выборы в 2016 году, если Вашингтон в ответ допросит представителей американских спецслужб, подозреваемых по делу фонда Уильяма Браудера Hermitage Capital.
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