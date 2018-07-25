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Китайские стратегические бомбардировщики прилетели в Рязань
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Китайские стратегические бомбардировщики прилетели в Рязань 

Российская Газета 43 минуты назад
Фото: Российская Газета
Два стратегических бомбардировщика ВВС Китая H-6К, истребители-бомбардировщики J-15 и военно-транспортные самолеты Y-9 прилетели в Рязань для участия в Армейских международных играх.
По пути из Китая самолеты преодолели более пяти тысяч километров. До конца недели на рязанскую авиабазу Дягилево прибудут истребители НОАК J-10, пишет Defence Blog.
H-6 Xian — лицензионная копия советского реактивного бомбардировщика Ту-16. Выпускается с 1959 года. Новейшая модификация Н-6К, принятая на вооружение в 2011 году, оснащена новыми двигателями, увеличенными воздухозаборниками, модернизированной кабиной экипажа и может нести 12 тонн бомб и ракет против 9 у Ту-16 и H-6. Также на современной версии самолета отсутствуют пушечные турели под днищем и в хвосте.
Самолет способен применять ядерное оружие. Штатным вооружением бомбардировщика являются шесть крылатых ракет CJ-10A (копии советских Х-55).
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