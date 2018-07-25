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Первый кандидат подал документы для участия в выборах губернатора Красноярского края
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Первый кандидат подал документы для участия в выборах губернатора Красноярского края 

ТАСС 43 минуты назад
КРАСНОЯРСК, 25 июля. /ТАСС/. Помощник депутата Законодательного собрания Красноярского края Александр Лымпио подал документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы региона. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя избиркома края Александр Попов.
"Сегодня Александр Лымпио, выдвинутый партией «Справедливая Россия», представил документы на регистрацию в качестве кандидата в губернаторы. Он сдал в избирком 312 подписей муниципальных депутатов и глав, при необходимых 298 подписях", — сказал Попов.
Также он предоставил список кандидатов в Совет Федерации, один из которых будет представлять регион в верхней палате парламента в случае победы Лымпио. В этот список внесены первый замгендиректора фирмы «Инвиктус Медиа» Дмитрий Синельников, первый заместитель управляющего СМУ-13 филиала «РЖДстрой» Евгений Клыков и гендиректор агентства недвижимости Нина Жуткина.
Ранее о желании участвовать в выборах комиссию уведомили три человека — врио губернатора региона Александр Усс ("Единая Россия"), депутаты краевого Заксобрания Иван Серебряков ("Патриоты России") и Егор Бондаренко (ЛДПР). Они документы пока не сдали.
Выборы губернатора Красноярского края пройдут в единый день голосования, 9 сентября. Президент России Владимир Путин 29 сентября 2017 года принял отставку Виктора Толоконского с поста губернатора Красноярского края и назначил исполняющим обязанности главы региона спикера края Александра Усса.
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