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Найденный в Прикамье бивень древнего слона оказался самым крупным в РФ
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Найденный в Прикамье бивень древнего слона оказался самым крупным в РФ 

ТАСС 43 минуты назад
ПЕРМЬ, 25 июля. /ТАСС/. Бивень трогонтериевого слона, найденный во время палеонтологической экспедиции пермского краеведческого музея, оказался самым крупным из когда-либо найденных на территории России. Его длина превышает три метра. Об этом сообщил в среду научный руководитель раскопок, старший научный сотрудник палеонтологического института РАН (Москва) Евгений Мащенко на пресс-конференции по итогам экспедиции.
Ранее палеонтологи обнаружили бивень в Пермском крае на месте раскопок, которые ведутся уже несколько лет. «Мы предполагали, что найдем бивень, но не ожидали, что он окажется таким большим. Его длина 315 см, это самый крупный цельный бивень, найденный на территории РФ, в музеях России таких бивней нет», — сказал ученый.
Он пояснил, что поперечный диаметр бивня больше 20 см. Такой размер является предельным для трогонтериевого слона. Судя по величине бивня, в Пермском крае найден один из самых крупных трогонтериевых слонов. Палеонтологи также нашли тазовые кости второго слона, но раскопать их удалось лишь частично. Раскопки продолжатся в следующем году.
Музейная экспедиция пермского краеведческого музея работает на местонахождении трогонтериевого слона более шести лет. Предварительно установлено, что на месте раскопок находится полный скелет трогонтериевого слона и рядом с ним обнаружены кости другого слона. Также, палеонтологи обнаружили скелеты и других древних животных: лося, лошади, лисицы, мелких грызунов.
Трогонтериевый слон (Mammuthus trogontherii) — представитель семейства слоновых, предок мамонта, обитавший приблизительно 1 млн 700 тыс. — 200 тыс. лет назад. Слон по размеру превосходил мамонта в среднем в 1,5 раза. Другое название этого животного — степной мамонт.
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