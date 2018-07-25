В Ростове от потопа в котокафе спасали животных и книги

В Ростове-на-Дону сотрудникам котокафе пришлось спасать от потопа животных и книги. В разгар рабочего дня заведения в субботу, 21 июля, из-под стены в помещение стала поступать канализационная вода. Из-за инцидента пришлось отменить праздник в честь дня рождения юной посетительницы заведения, а само котокафе закрыть. Испорчены некоторые книги, помимо этого, пострадали животные. Сотрудники пожаловались на то, что «аварийка» ехала по их вызову более восьми часов и даже по приезду не смогла ничего сделать. «Бригадир ремонтников сообщил нам, что в полуторамиллионном городе работает всего одна аварийная бригада, выполняющая до 50 заявок в день, — посетовали сотрудники заведения. Придя на следующий день на работу они обнаружили, что вода снова залила все помещение, и в течение нескольких часов снова пытались ее откачать. По словам представителей компании, из-за этого у них заболело восемь животных и одна сотрудница, также сгорел пылесос, испорчены корма и наполнители для туалетов.