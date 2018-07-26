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Темы для экскурсий в Измайловском парке выбрали активные граждане
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Темы для экскурсий в Измайловском парке выбрали активные граждане 

Обручевский меридиан 2 часа назад
Фото: Обручевский меридиан
В начале лета дирекция Измайловского парка решила разнообразить темы проводимых экскурсий.
Для того чтобы новые направления были наиболее интересны посетителям, этот вопрос был вынесен на обсуждение в проекте «Активный гражданин». По итогам голосования самым популярным вариантом ответа стала тема «Птицы парка». Измайловский парк считается одним из самых экологически чистых парков в Европе. Это особо охраняемая природная территория, где на 310 гектарах располагается своя уникальная экосистема. Для того, чтобы как можно больше показать и рассказать жителям столицы об этом удивительном месте, было решено ввести новые темы экскурсий, а какие именно — спросили у активных граждан.
По итогам прошедшего в июне голосования, в котором приняли участие свыше 173 тысяч человек, лидером общественного мнения стала тема, посвященная птицам. Узнать о пернатых, населяющих эту зеленую зону, захотели 31,05% активных граждан. 20,88% проголосовавших заинтересовались вариантом о проведении экскурсий на тему водных экосистем парка, чуть меньше 19,13% человек выбрали лекции о деревьях и кустарниках парка. А разнообразие трав парке привлекло лишь 8% участников голосования. В настоящее время в рамках голосования «Любимые места Москвы» в проекте «Активный гражданин» выбирают лучшие парки города. Выразить свое мнение может любой желающий, пройдя по ссылкам (голосование состоит из нескольких частей): https://ag.mos.ru/p/4971, https://ag.mos.ru/p/4950, https://ag.mos.ru/p/4921.
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